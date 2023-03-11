Март, 11 в 16:25

Днем в субботу, 11 марта, в Запорожье прогремели взрывы. В области объявляли воздушную тревогу.

Обновлено в 16:29. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что из-за обстрела в одном из районов города произошло возгорание.

– Сегодня среди белого дня враг в очередной раз коварно атаковал Запорожье. В настоящее время известно, что из-за ракетных обстрелов в одном из районов города произошло возгорание. Все соответствующие службы уже работают на месте, – отметил он.

Обновлено в 16:15. По данным Запорожской ОВА, войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в городе.

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По предварительной информации, враг использовал зенитно-ракетные системы С-300.

– Не имея успеха на поле боя с Вооруженными силами Украины, сегодня российские снаряды (предварительно С-300) направили в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают несколько тысяч мирных граждан. Среди них большое количество людей, вынужденных покинуть свои дома и бежать от российской оккупации, — сообщили в ОВА.

О возможных пострадавших и разрушениях информации пока нет. Для ликвидации последствий обстрела были привлечены все соответствующие службы.

Обновлено в 15:36. Как сообщали местные СМИ и мониторинговые группы, в Запорожье прогремели два взрыва.

Российские войска могли запустить ракеты С-300 из района Токмака.

В Запорожской областной военной администрации призвали местных жителей находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги и следить за дальнейшими сообщениями.

– Не распространяйте фото- и видеоматериалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины! – подчеркнули в ОВА.

Как известно, российские оккупанты обстреливали Запорожскую область и 9 марта. В результате атак РФ пострадали объекты критической инфраструктуры, возник пожар.

Кроме того, во время массированной ракетной атаки РФ 9 марта была в шестой раз обесточена Запорожская атомная электростанция. Для поддержки работы АЭС включались аварийные дизель-генераторы. Впоследствии специалистам компании Укрэнерго удалось возобновить электроснабжение станции.

Источник: Запорожская ОВА