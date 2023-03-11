Березень, 11 в 16:25

Вдень у суботу, 11 березня, в місті Запоріжжя пролунали вибухи. В області оголошували повітряну тривогу.

Оновлено о 16:29. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що через обстріл в одному з районів міста сталося загоряння.

– Сьогодні серед білого дня ворог вчергове підступно атакував Запоріжжя. На цей час відомо, що через ракетні обстріли в одному з районів міста сталося загоряння. Усі відповідні служби вже працюють на місці, – зазначив він.

Оновлено о 16:15. За даними Запорізької ОВА, війська РФ вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в місті.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, ворог використав зенітно-ракетні системи С-300.

– Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об’єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян. Серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації, – повідомили в ОВА.

Про можливих постраждалих та руйнування інформації поки немає. Для ліквідації наслідків обстрілу залучені всі відповідні служби.

Оновлено о 15:36. Як повідомляли місцеві ЗМІ та моніторингові групи, в Запоріжжі пролунали два вибухи.

Російські війська могли запустити ракети С-300 з району Токмака.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації закликали місцевих мешканців перебувати в безпечних місцях під час повітряної тривоги та стежити за подальшими повідомленнями.

– Не розповсюджуйте фото- та відеоматеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України! – наголосили в ОВА.

Як відомо, російські окупанти обстрілювали Запорізьку область і 9 березня. Внаслідок атак РФ постраждали об‘єкти критичної інфраструктури, виникла пожежа.

Крім того, під час масованої ракетної атаки РФ 9 березня була вшосте знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Для підтримання роботи АЕС вмикалися аварійні дизель-генератори. Згодом фахівцям компанії Укренерго вдалося відновити електропостачання станції.

Джерело: Запорізька ОВА