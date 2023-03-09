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Факты / Україна

Энергопитание Запорожской АЭС восстановили — Укрэнерго

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ЗАЕС
Фото: УНИАН

Специалисты компании Укрэнерго восстановили электроснабжение Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго 9 марта.

— Специалисты Укрэнерго восстановили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами. ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из объединенной энергосистемы Украины, — говорится в сообщении.

Утром 9 марта стало известно об обесточивании Запорожской атомной электростанции из-за вражеских ракетных обстрелов.

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В Энергоатоме сообщили, что в 3:53 отключилась последняя линия связи оккупированной ЗАЭС с украинской энергосистемой. Это уже шестой раз за время российской оккупации, когда АЭС перешла в режим блэкаута.

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Источник: Укрэнерго

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