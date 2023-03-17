Березень, 17 в 14:54

Під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області Служба безпеки викрила двох інформаторів ФСБ Росії.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Отримані відомості передавали ворогу у вигляді зашифрованих кодів через анонімні месенджери та заборонену соцмережу Однокласники, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях базування українських військ.

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– Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії обох зловмисників і затримали їх на зборі закритих відомостей для агресора, – розповіли слідчі.

Як з’ясувалося, поплічниками ворога виявились двоє мешканців Новогродівки Покровського району, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України.

– Встановлено, що деструктивні наративи вони активно поширювали через заборонені російські соцмережі. Саме через таку активність вони потрапили у поле зору кадрового співробітника ФСБ, який дистанційно залучив їх до співпраці як інформаторів, – повідомили в СБУ

Для збору розвідданих вони виходили на місцевість, фіксували локації українських об’єктів і передавали їх координати через зв’язкового, бойовика терористичної організації “ДНР”, який наразі входить до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

На Донеччині СБУ затримали двох інформаторів, які коригували ракетно-артилерійських удари РФ / 5 фотографий

Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони та комп’ютери, які вони використовували для комунікації з агресором.

Обом ворожим інформаторам повідомлено про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою.

Триває розслідування, у ході якого вже ідентифіковано особу їхнього куратора з ФСБ та зв’язкового.