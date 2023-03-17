На Донеччині СБУ затримали двох інформаторів, які коригували ракетно-артилерійських удари РФ
Під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області Служба безпеки викрила двох інформаторів ФСБ Росії.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
– Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.
Отримані відомості передавали ворогу у вигляді зашифрованих кодів через анонімні месенджери та заборонену соцмережу Однокласники, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях базування українських військ.
– Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії обох зловмисників і затримали їх на зборі закритих відомостей для агресора, – розповіли слідчі.
Як з’ясувалося, поплічниками ворога виявились двоє мешканців Новогродівки Покровського району, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України.
– Встановлено, що деструктивні наративи вони активно поширювали через заборонені російські соцмережі.
Саме через таку активність вони потрапили у поле зору кадрового співробітника ФСБ, який дистанційно залучив їх до співпраці як інформаторів, – повідомили в СБУ
Для збору розвідданих вони виходили на місцевість, фіксували локації українських об’єктів і передавали їх координати через зв’язкового, бойовика терористичної організації “ДНР”, який наразі входить до складу окупаційних угруповань на східному фронті.
Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони та комп’ютери, які вони використовували для комунікації з агресором.
Обом ворожим інформаторам повідомлено про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою.
Триває розслідування, у ході якого вже ідентифіковано особу їхнього куратора з ФСБ та зв’язкового.