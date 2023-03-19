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Факты / Україна

Попали в дом, из-под завалов достали женщину: артиллерия РФ ударила по Белозерке на Херсонщине

Валентина Чорна, редактор ленты
Попали в дом, из-под завалов достали женщину: артиллерия РФ ударила по Белозерке на Херсонщине
Фото: Генштаб ВСУ

В воскресенье, 19 марта, российские оккупанты из артиллерии ударили по Белозерке на Херсонщине.

Как сообщили в областной военной администрации, враг целенаправленно атаковал жилой дом.

Из-под завала собственного дома удалось достать женщину. Ее госпитализировала бригада скорой помощи.

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Отметим, что сегодня утром взрывы раздавались в Херсоне. А накануне российские захватчики 53 раза атаковали мирные населенные пункты региона, сообщили в ОВА.

Оккупанты выпустили 269 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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