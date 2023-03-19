Попали в дом, из-под завалов достали женщину: артиллерия РФ ударила по Белозерке на Херсонщине
В воскресенье, 19 марта, российские оккупанты из артиллерии ударили по Белозерке на Херсонщине.
Как сообщили в областной военной администрации, враг целенаправленно атаковал жилой дом.
Из-под завала собственного дома удалось достать женщину. Ее госпитализировала бригада скорой помощи.
Отметим, что сегодня утром взрывы раздавались в Херсоне. А накануне российские захватчики 53 раза атаковали мирные населенные пункты региона, сообщили в ОВА.
Оккупанты выпустили 269 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.
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