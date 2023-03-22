Ракетний удар РФ по Запоріжжю: чоловік показав наслідки вибухової хвилі у його квартирі
Хірург та волонтер Станіслав Стойков показав наслідки від вибухової хвилі у перші хвилини після ворожої російської ракетної атаки у своїй квартирі у Запоріжжі.
На відео, яке він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, чоловік розповів, що у момент ракетного удару сидів зі своєю мамою на кухні.
Там повибивало вікна вибуховою хвилею.
У момент, коли Стойков знімав наслідки вибуху, було чутно ще один потужний вибух.
— Фарбуватися почала, фарбу перевела, – каже його матір, після чого лунає ще один потужний вибух.
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Вдень 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Вибухи в обласному центрі лунали понад годину. Під обстріл потрапили два дев’ятиповерхових будинки.
Наразі відомо про 18 постраждалих, серед них – двоє дітей семи та дев’яти років. 11 дорослих ушпиталили. Четверо з них – у важкому стані, семеро – у середньому. Ще п’ятьом надали медичну допомогу на місці прильоту.