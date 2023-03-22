Ракетний удар РФ по Запоріжжю: чоловік показав наслідки вибухової хвилі у його квартирі

Березень, 22 в 15:20

Хірург та волонтер Станіслав Стойков показав наслідки від вибухової хвилі у перші хвилини після ворожої російської ракетної атаки у своїй квартирі у Запоріжжі.

На відео, яке він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, чоловік розповів, що у момент ракетного удару сидів зі своєю мамою на кухні.

Там повибивало вікна вибуховою хвилею.

Зараз дивляться

У момент, коли Стойков знімав наслідки вибуху, було чутно ще один потужний вибух.

— Фарбуватися почала, фарбу перевела, – каже його матір, після чого лунає ще один потужний вибух.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Станіслав Стойков (@dr.stoikov_stanislav)

Вдень 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Вибухи в обласному центрі лунали понад годину. Під обстріл потрапили два дев’ятиповерхових будинки.

Наразі відомо про 18 постраждалих, серед них – двоє дітей семи та дев’яти років. 11 дорослих ушпиталили. Четверо з них – у важкому стані, семеро – у середньому. Ще п’ятьом надали медичну допомогу на місці прильоту.