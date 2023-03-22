Преступная группировка и хищение средств: НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Фонда госимущества

Март, 22 в 17:09

Экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко подозревают в организации преступной группировки.

22 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Сенниченко о подозрении.

По данным следствия, он возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019 — 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий.

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Речь идет о химическом предприятии АО Одесский припортовый завод и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО Объединенная горно-химическая компания.

Сообщается, что за все время деятельности члены преступной организации присвоили более 2 млрд грн.

Среди фигурантов производства также: советник председателя ФГИУ, приближенное к Сенниченко лицо, два физических лица, два владельца ООО, два и.о. главы АО Одесский припортовый завод, и.о. главы Объединенной горно-химической компании.

В НАБУ сообщили, что дело состоит из двух частей. Первое имеет отношение к Одесскому припортовому заводу, а второе — Объединенной горно-химической компании.

Что известно о схемах?

АО Одесский припортовый завод

По версии следствия, в начале 2020 года тогдашний глава Фонда госимущества добился избрания лояльных членов наблюдательного совета, которые согласовали назначение нужного человека директором АО.

Отмечается, что подозреваемые по делу с мая 2020 года до октября 2021 года незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольными компаниями о переработке газа в карбамид и аммиак в ущерб заводу.

Позже они провели конкурсный отбор нового поставщика давальческого сырья, но, когда победу одержала посторонняя компания, то результаты отменили. После этого был подписан договор с нужной компанией, которая согласилась работать с заводом на старых условиях.

Следствие отмечает, что конкурс сорвали умышленно с целью и в дальнейшем иметь возможность присваивать деньги.

Объединенная горно-химическая компания

Экс-главу Фонда госимущества обвиняют в назначении лояльного и.о. директора, который в течение 2020-2021 годов заключил четыре контракта о продаже титаносодержащего сырья с чешской компанией по заниженным ценам. Отмечается, что компания, о сделке с которой идет речь, была подконтрольна советнику главы ФГИУ.

Руду затем перепродали по рыночным ценам и поставляли предприятиям из России и на территорию оккупированного Крыма.