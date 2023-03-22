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Факти / Надзвичайні події

Злочинне угрупування та розкрадання коштів: НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
дмитро сенниченко
Фото: УНІАН

Ексголову Фонде держмайна Дмитра Сенниченка підозрюють в організації злочинного угруповання.

22 березня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили Сенниченку про підозру.

За даними слідства, він очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств.

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Йдеться про  хімічне підприємство АТ Одеський припортовий завод та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія.

Повідомляється, що за весь час діяльності члени злочинної організації привласнили понад 2 млрд грн.

Серед фігурантів провадження також: радник голови ФДМУ, наближена до Сенниченка особа, дві фізичні особи, два власники ТОВ, два в.о. глави АТ Одеський припортовий завод, в.о. очільника Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

У НАБУ повідомили, що справа складається з двох частин. Перша має відношення до Одеського припортового заводу, а другий – Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Фото: НАБУ

Що відомо про схеми?

  • АТ Одеський припортовий завод

За версією слідства, на початку 2020 року тодішній голова Фонду держмайна домігся обрання лояльних членів наглядової ради, які погодили призначення потрібної людини директором АТ.

Зазначається, що підозрювані у справі з травня 2020 року до жовтня 2021 року незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольними компаніями про переробку газу в карбамід та аміак у збиток заводу.

Пізніше вони провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, але, коли перемогу здобула стороння компанія, то результати скасували. Після цього було підписано договір з потрібною компанією, яка погодилася працювати із заводом на старих умовах.

Слідство наголошує, що конкурс зірвали умисно з метою й надалі мати можливість привласнювати гроші.

  • Об’єднана гірничо-хімічна компанія

Ексголову Фонду держмайна звинувачують у призначенні лояльного в.о. директора, який протягом 2020-2021 років уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини із чеською компанією за заниженими цінами. Зазначається, що компанія, про угоду з якою йдеться, була підконтрольна раднику голови ФДМУ.

Руду потім перепродали за ринковими цінами та постачали підприємствам з Росії та на територію окупованого Криму.

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Джерело: НАБУ
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