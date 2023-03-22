Злочинне угрупування та розкрадання коштів: НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна

Березень, 22 в 17:09

Ексголову Фонде держмайна Дмитра Сенниченка підозрюють в організації злочинного угруповання.

22 березня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили Сенниченку про підозру.

За даними слідства, він очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств.

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Йдеться про хімічне підприємство АТ Одеський припортовий завод та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія.

Повідомляється, що за весь час діяльності члени злочинної організації привласнили понад 2 млрд грн.

Серед фігурантів провадження також: радник голови ФДМУ, наближена до Сенниченка особа, дві фізичні особи, два власники ТОВ, два в.о. глави АТ Одеський припортовий завод, в.о. очільника Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

У НАБУ повідомили, що справа складається з двох частин. Перша має відношення до Одеського припортового заводу, а другий – Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Що відомо про схеми?

АТ Одеський припортовий завод

За версією слідства, на початку 2020 року тодішній голова Фонду держмайна домігся обрання лояльних членів наглядової ради, які погодили призначення потрібної людини директором АТ.

Зазначається, що підозрювані у справі з травня 2020 року до жовтня 2021 року незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольними компаніями про переробку газу в карбамід та аміак у збиток заводу.

Пізніше вони провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, але, коли перемогу здобула стороння компанія, то результати скасували. Після цього було підписано договір з потрібною компанією, яка погодилася працювати із заводом на старих умовах.

Слідство наголошує, що конкурс зірвали умисно з метою й надалі мати можливість привласнювати гроші.

Об’єднана гірничо-хімічна компанія

Ексголову Фонду держмайна звинувачують у призначенні лояльного в.о. директора, який протягом 2020-2021 років уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини із чеською компанією за заниженими цінами. Зазначається, що компанія, про угоду з якою йдеться, була підконтрольна раднику голови ФДМУ.

Руду потім перепродали за ринковими цінами та постачали підприємствам з Росії та на територію окупованого Криму.