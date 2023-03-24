Березень, 24 в 13:52

Сьогодні, 24 березня, російські окупанти завдали чергового обстрілу по мирних жителях – гатили по плавнях.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Двоє чоловіків у цей момент перетинали річку. На березі їх уже чекали медики, але, на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди.

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Ще один чоловік постраждав, 77-річний херсонець. У нього поранення кінцівок і грудної клітки. Чоловіка госпіталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості.

Також ворожа армія завдала ударів по території складських приміщень. Там понівечені легкові й вантажні автомобілі, паркан, шиферні та бетонні перекриття, стіни.

Сталася пожежа, проте рятувальники її швидко загасили.

23 березня російські війська обстріляли Корабельний район Херсону. Боєприпаси поцілили у кардіоцентр.

Фото: скриншот із відео ОВА