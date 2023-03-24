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Окупанти обстріляли плавні біля Херсону. Загинув чоловік, який перетинав річку

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти обстріляли плавні біля Херсону. Загинув чоловік, який перетинав річку

Сьогодні, 24 березня, російські окупанти завдали чергового обстрілу по мирних жителях – гатили по плавнях.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Двоє чоловіків у цей момент перетинали річку. На березі їх уже чекали медики, але, на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди.

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Ще один чоловік постраждав, 77-річний херсонець. У нього поранення кінцівок і грудної клітки. Чоловіка госпіталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості.

Також ворожа армія завдала ударів по території складських приміщень. Там понівечені легкові й вантажні автомобілі, паркан, шиферні та бетонні перекриття, стіни.

Сталася пожежа, проте рятувальники її швидко загасили.

23 березня російські війська обстріляли Корабельний район Херсону. Боєприпаси поцілили у кардіоцентр.

Фото: скриншот із відео ОВА

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