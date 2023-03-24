Окупанти обстріляли плавні біля Херсону. Загинув чоловік, який перетинав річку
Сьогодні, 24 березня, російські окупанти завдали чергового обстрілу по мирних жителях – гатили по плавнях.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Двоє чоловіків у цей момент перетинали річку. На березі їх уже чекали медики, але, на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди.
Ще один чоловік постраждав, 77-річний херсонець. У нього поранення кінцівок і грудної клітки. Чоловіка госпіталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості.
Також ворожа армія завдала ударів по території складських приміщень. Там понівечені легкові й вантажні автомобілі, паркан, шиферні та бетонні перекриття, стіни.
Сталася пожежа, проте рятувальники її швидко загасили.
23 березня російські війська обстріляли Корабельний район Херсону. Боєприпаси поцілили у кардіоцентр.
Фото: скриншот із відео ОВА