Март, 23 в 11:45

Ночью 23 марта российские войска обстреляли Корабельный район Херсона.

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Вражеским огнем повреждена стена между третьим и четвертым этажами здания медучреждения.

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Как сообщили в Оперативном командовании Юг, речь идет о Херсонском областном кардиологическом центре.

Обломками боеприпасов задело дома.

Отметим, что накануне российские захватчики 54 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонской области, выпустив 319 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и беспилотников.

Жилые кварталы Херсона были под обстрелом пять раз.

В областном центре повреждены частные и многоквартирные дома.

22 марта в Херсонской области один человек погиб, еще двое получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА