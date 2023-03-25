На дамбе под Волчанском автомобиль подорвался на мине, водитель погиб

Март, 25 в 11:43

Вблизи села Шестаково Волчанской территориальной общины Чугуевского района Харьковской области утром 25 марта произошла трагедия — на дамбе легковушка наехала на мину, в результате взрыва ее водитель погиб.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Харьковской области.

Еще один случай с подрывом боеприпасов, которые остались после оккупантов, произошел сегодня в селе Щуровка Балаклейской общины Изюмского района.

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Возле пруда подорвался на неизвестном взрывном устройстве местный 56-летний рыбак.

Мужчине оторвало правую стопу, пострадавшего госпитализировали в Балаклейскую больницу.

Поэтому спасатели советуют быть очень внимательными и осторожными, ни в коем случае не трогать подозрительные и незнакомые предметы, обходить леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.