На дамбе под Волчанском автомобиль подорвался на мине, водитель погиб
Вблизи села Шестаково Волчанской территориальной общины Чугуевского района Харьковской области утром 25 марта произошла трагедия — на дамбе легковушка наехала на мину, в результате взрыва ее водитель погиб.
Об этом сообщает управление ГСЧС в Харьковской области.
Еще один случай с подрывом боеприпасов, которые остались после оккупантов, произошел сегодня в селе Щуровка Балаклейской общины Изюмского района.
Возле пруда подорвался на неизвестном взрывном устройстве местный 56-летний рыбак.
Мужчине оторвало правую стопу, пострадавшего госпитализировали в Балаклейскую больницу.
Поэтому спасатели советуют быть очень внимательными и осторожными, ни в коем случае не трогать подозрительные и незнакомые предметы, обходить леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.