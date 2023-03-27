В Краматорске раздаются мощные взрывы: продолжается масштабная воздушная тревога
Требует проверки
Фото: Pixabay
В Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины.
О взрывах в Краматорске сообщают местные Telegram-каналы и украинские журналисты.
Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявили в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, части Кировоградской областей и временно оккупированном Крыму.
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