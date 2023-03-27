У Краматорську лунають потужні вибухи: триває масштабна повітряна тривога
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Фото: Pixabay
У Краматорську Донецької області прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України.
Про вибухи у Краматорську повідомляють місцеві Telegram-канали та українські журналісти.
Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголосили у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, частині Кіровоградської областей і тимчасово окупованому Криму.
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