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У Краматорську лунають потужні вибухи: триває масштабна повітряна тривога

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Краматорську лунають потужні вибухи: триває масштабна повітряна тривога
Фото: Pixabay

У Краматорську Донецької області прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України.

Про вибухи у Краматорську повідомляють місцеві Telegram-канали та українські журналісти.

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголосили у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, частині Кіровоградської областей і тимчасово окупованому Криму.

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