Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Киеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
Вибух
Фото: Depositphotos

В Киеве прогремела серия взрывов после объявления масштабной воздушной тревоги в ряде областей Украины.

Обновлено в 23:47. В Киеве прогремели повторные взрывы. Пока неизвестно, это работа ПВО или попадание.

Обновлено в 23:36. Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской областях, Киеве и временно оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка