Март, 27 в 23:36

В Киеве прогремела серия взрывов после объявления масштабной воздушной тревоги в ряде областей Украины.

Обновлено в 23:47. В Киеве прогремели повторные взрывы. Пока неизвестно, это работа ПВО или попадание.

Обновлено в 23:36. Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской областях, Киеве и временно оккупированном Крыму.