Март, 28 в 14:13

Во вторник, 28 марта, в Хмельницкой области автобус с пассажирами попал в ДТП. Авария произошла в Волочиском районе.

По данным полиции, водитель автобуса Неоплан сообщением Варшава — Одесса не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет, а затем перевернулось.

В салоне автобуса находилось 25 пассажиров, среди которых двое детей. Сейчас с ними работают медики, которые определяют степень тяжести полученных травм.

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Об общем количестве травмированных полиция сообщит несколько позже. На месте продолжают работать экстренные службы.

Напомним, что 19 марта на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием народного депутата Владимира Гевко.

По данным следствия, автомобиль, за рулем которого был народный депутат, сбил пешехода. Инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода, от полученных травм пострадавший скончался.