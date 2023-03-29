Март, 29 в 10:40

Служба безопасности в ходе контрдиверсионных мероприятий разоблачила еще одного агента ФСБ в прифронтовых районах Донецкой области, который собирал информацию о складах с боеприпасами Сил обороны под Авдеевкой.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Им оказался местный житель, который еще до начала полномасштабного вторжения поддерживал дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы. После 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачи по проведению разведывательно-подрывной деятельности в регионе, – говорится в сообщении.

По данным следствия, прежде всего агрессора интересовала информация о местах расположения складов с боеприпасами и баз военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении.

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Для сбора разведданных российский агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты.

– Полученные сведения он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием. Разведданные нужны были оккупантам для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте, – рассказали в СБУ.

Предателя задержали с поличным, во время выполнения им разведывательного задания.

Охотился на склады с боеприпасами. Под Авдеевкой СБУ задержали агента ФСБ / 4 фотографии

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.