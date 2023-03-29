Полював на склади з боєприпасами. Під Авдіївкою СБУ затримали агента ФСБ
Служба безпеки у ході контрдиверсійних заходів викрила ще одного агента ФСБ в прифронтових районах Донеччини, який збирав інформацію про склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
– Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.
Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку.
Для збору розвідданих російський агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.
– Одержані відомості він мав передавати до ФСБ через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості й детальним описом.
Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті, – розповіли в СБУ.
Зрадника затримали на гарячому, під час виконання ним розвідувального завдання.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.