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Полював на склади з боєприпасами. Під Авдіївкою СБУ затримали агента ФСБ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Полював на склади з боєприпасами. Під Авдіївкою СБУ затримали агента ФСБ
Фото: СБУ

Служба безпеки у ході контрдиверсійних заходів викрила ще одного агента ФСБ в прифронтових районах Донеччини, який збирав інформацію про склади з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

 – Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.

Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні, – йдеться у повідомленні.

 За даними слідства, насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку.

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 Для збору розвідданих російський агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.

 – Одержані відомості він мав передавати до ФСБ через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості й детальним описом. 

Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті, – розповіли в СБУ.

 Зрадника затримали на гарячому, під час виконання ним розвідувального завдання.   

Полював на склади з боєприпасами. Під Авдіївкою СБУ затримали агента ФСБ / 4 фотографии

 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

 Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
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