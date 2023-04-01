Оккупанты ударили по Харьковской области — погиб гражданский

Апрель, 01 в 14:10

В результате очередного российского обстрела населенных пунктов на Харьковщине погиб человек.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что оккупационные войска ударили о пгт Двуречная Купянского района Харьковской области.

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— Враг продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина, — сообщил Синегубов в своем Telegram-канале.

В марте британская разведка предположила, что российские войска, вероятно, стремятся отбить Купянск Харьковской области, поскольку этот город является важным логистическим узлом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 402-е сутки.

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Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов