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Факты / Происшествия

Оккупанты ударили по Харьковской области — погиб гражданский

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
обстріл на Харківщині

В результате очередного российского обстрела населенных пунктов на Харьковщине погиб человек.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что оккупационные войска ударили о пгт Двуречная Купянского района Харьковской области.

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— Враг продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина, — сообщил Синегубов в своем Telegram-канале.

В марте британская разведка предположила, что российские войска, вероятно, стремятся отбить Купянск Харьковской области, поскольку этот город является важным логистическим узлом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 402-е сутки.

Больше информации о войне в Украине — новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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