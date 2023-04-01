Окупанти вдарили по Харківщині – загинув цивільний

Квітень, 01 в 14:10

В результаті чергового російського обстрілу населених пунктів на Харківщині загинув чоловік.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він розповів, що окупаційні війська вдарили про смт Дворічна Куп’янського району Харківської області.

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— Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік, – повідомив Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

У березні британська розвідка припустила, що російські війська, імовірно, прагнуть відбити Куп’янськ Харківської області, оскільки це місто є важливим логістичним вузлом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 402-тю добу.

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Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов