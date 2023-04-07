Росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині: важко поранені мама і двоє дітей
Сьогодні зранку російські військові з артилерії обстріляли село Станіслав Херсонської області.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Снаряд влучив у житловий будинок, пробив дах та здетонував.
На жаль, поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.
Усіх госпіталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама перебувають у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше у полі поблизу села Іщенка, що на Херсонщині, внаслідок детонації російської протипіхотної міни Пелюстка постраждав 25-річний житель області.
26 березня у Високопільській громаді на російській вибухівці підірвалися двоє мирних жителів.