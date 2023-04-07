Квітень, 07 в 11:02

Сьогодні зранку російські військові з артилерії обстріляли село Станіслав Херсонської області.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Снаряд влучив у житловий будинок, пробив дах та здетонував.

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На жаль, поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.

Усіх госпіталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама перебувають у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше у полі поблизу села Іщенка, що на Херсонщині, внаслідок детонації російської протипіхотної міни Пелюстка постраждав 25-річний житель області.

26 березня у Високопільській громаді на російській вибухівці підірвалися двоє мирних жителів.

Фото: Херсонська обласна прокуратура