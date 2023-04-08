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Факты / Происшествия

В оккупированной Феодосии прогремел мощный взрыв

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В оккупированной Феодосии прогремел мощный взрыв

В оккупированной Феодосии в Крыму были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные жители в Telegram.

По предварительной информации, по меньшей мере два взрыва было слышно в районе порта — первый приблизительно в 10:59.

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Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что над Феодосией сбита ракета, якобы запущенная со стороны Украины.

На фото из соцсетей видно в небе следы от сбития, а в одном из районов над домами тянется густой дым.

В крымских пропагандистских группах сообщают, что “украинская” ракета прилетела якобы с полигона, который находится в 415 км от Феодосии. Остается вопрос, имеет ли Украина ракеты такой дальности.

Напомним, что 29 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Гвардейском в районе аэродрома.

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Фото: Алексей Гончаренко

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