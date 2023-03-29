Март, 29 в 17:42

В среду, 29 марта, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Гвардейском в районе аэродрома.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. По их словам, от взрыва дрожали окна, а также виден клуб черного дыма.

Официально взрыв пока не комментировали.

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