Квітень, 08 в 11:54

В окупованій Феодосії в Криму було чути вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі в Telegram.

За попередньою інформацією, щонайменше два вибухи було чути в районі порту – перший приблизно о 10:59.

Зараз дивляться

Так званий очільник Криму Сергій Аксьонов заявив, що над Феодосією збито ракету, начебто запущену з боку України.

На фото із соцмереж видно в небі сліди від збиття, а в одному з районів над будинками тягнеться густий дим.

В кримських пропагандистських групах повідомляють, що “українська” ракета прилетіла начебто з полігону, який розташований за 415 км від Феодосії. Залишається питання, чи має Україна ракети такої дальності.

Нагадаємо, що 29 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було у Гвардійському в районі аеродрому.

Фото: Олексій Гончаренко