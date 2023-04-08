В окупованій Феодосії пролунав потужний вибух
В окупованій Феодосії в Криму було чути вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі в Telegram.
За попередньою інформацією, щонайменше два вибухи було чути в районі порту – перший приблизно о 10:59.
Так званий очільник Криму Сергій Аксьонов заявив, що над Феодосією збито ракету, начебто запущену з боку України.
На фото із соцмереж видно в небі сліди від збиття, а в одному з районів над будинками тягнеться густий дим.
В кримських пропагандистських групах повідомляють, що “українська” ракета прилетіла начебто з полігону, який розташований за 415 км від Феодосії. Залишається питання, чи має Україна ракети такої дальності.
Нагадаємо, що 29 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Гучно було у Гвардійському в районі аеродрому.
Фото: Олексій Гончаренко