Виносила дітей на руках: у Сумах під час пожежі дівчинка врятувала своїх братів та сестру

Квітень, 08 в 9:32

7 квітня у Сумах під час пожежі дівчинка 2012 року народження врятувала трьох дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

За попередньою інформацією, у приватному житловому будинку по вул. Пантелеймона Куліша на одинці залишилось четверо малолітніх дітей. Коли двоє з дітей ще спали, 5-ти річний хлопчик повідомив найстаршій сестричці, що в їхньому помешканні сталася пожежа.

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Дівчинка Нікіта не розгубилась і спробувала самостійно загасити пожежу, але це їй не вдалось, проте вона не здалась та почала рятувати своїх братиків і сестричку. Нікіта розповідає, що двох діточок 1 та 4 років з будинку, що палав, вона виносила на руках, 5-ти річний братик самостійно вибіг на вулицю.

На крики дітей позбігались небайдужі сусіди, які забрали налякану малечу до свого помешкання, зігріли та викликали екстрені служби.

– Вже через 5 хв після повідомлення на місце події прибули рятувальники та почали гасіння. У будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум’я швидко поширювалось по горючих конструкціях, проте співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати пожежу і не дозволити полум’ю охопити весь будинок. Рятувальники вкотре закликають дорослих бути відповідальними, цінувати життя своїх дітей та не залишати їх без нагляду! – йдеться у повідомленні.

Фото: скрин з відео