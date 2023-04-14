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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта
Юля Захарченко, редактор ленты

Чаще садятся пьяными за руль: в Украине выросло количество ДТП

Чаще садятся пьяными за руль: в Украине выросло количество ДТП
Фото: Pexels

С начала полномасштабного вторжения в Украине зафиксировали 155 тыс. случаев вождения в нетрезвом состоянии или под действием других средств.

Об этом Фактам ICTV сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Если в начале полномасштабного вторжения вождение в нетрезвом виде было редкостью, то сейчас это большая проблема, говорят в полиции.

— Проблема есть, и она достаточно большая. За более чем год полномасштабного вторжения мы имеем 155 тыс. зафиксированных фактов управления в состоянии опьянения. То есть это с 24 февраля 2022 года до сегодня, — рассказал Алексей Билошицкий.

Из-за управления в состоянии опьянения произошло 909 аварий, в которых погибли 93 человека, еще 1 180 людей были травмированы.

Всего с начала полномасштабного вторжения произошло 21 124 ДТП с погибшими и/или травмированными, в которых погибли 3 158 человек, еще 26 214 людей травмировались.

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аварії на дорогах, Алкоголь, Война в Украине, Водитель, Водійські права, ДТП, Патрульная полиция
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