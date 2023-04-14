Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Температура перевищить норму: синоптики дали прогноз погоди на квітень
Надзвичайні події
Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Частіше сідають п’яними за кермо: в Україні зросла кількість ДТП

Частіше сідають п’яними за кермо: в Україні зросла кількість ДТП
Фото: Pexels

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 155 тис. випадків кермування напідпитку чи під дією інших засобів.

Про це Фактам ICTV повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення кермування напідпитку було рідкістю, то зараз це велика проблема, кажуть у поліції.

– Проблема є, і вона досить велика. За понад рік повномасштабного вторгнення ми маємо 155 тис. зафіксованих фактів кермування у стані сп’яніння. Тобто це з 24 лютого 2022 року до сьогодні, – розповів Олексій Білошицький.

Через кермування у стані сп’яніння відбулося 909 аварій, в яких загинуло 93 особи, ще 1 180 людей були травмовані.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сталося 21 124 ДТП із загиблими та/або травмованими, в яких загинуло 3 158 осіб, ще 26 214 людей травмувалися.

Читайте також
З’їхав з дороги та злетів у кювет: у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП
Частіше сідають п’яними за кермо: в Україні зросла кількість ДТП

аварії на дорогах, Алкоголь, Війна в Україні, Водій, Водійські права, ДТП, Патрульна поліція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вимагав 1 млн грн з бійця за “борг” матері: СБУ затримала шахрая у Вінниці
Частіше сідають п’яними за кермо: в Україні зросла кількість ДТП
До Польщі з Канади прибули вісім танків Leopard 2 для України
Частіше сідають п’яними за кермо: в Україні зросла кількість ДТП
Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі: Маляр розвінчала чергові фейки РФ
Ганна Маляр
Зеленський після наради з військовими заявив про підготовку активних дій ЗСУ на полі бою
Володимир Зеленський
Влада шукає гроші, щоб повернути військовим 30 тис. грн виплат – представник президента
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Скандальні історії з образами військових — що ховається за зневагою до ЗСУ
Частіше сідають п’яними за кермо: в Україні зросла кількість ДТП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.04.2023)
Частіше сідають п’яними за кермо: в Україні зросла кількість ДТП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.04.2023)
Частіше сідають п’яними за кермо: в Україні зросла кількість ДТП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.04.2023)
Частіше сідають п’яними за кермо: в Україні зросла кількість ДТП
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь