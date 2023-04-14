Частіше сідають п’яними за кермо: в Україні зросла кількість ДТП

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 155 тис. випадків кермування напідпитку чи під дією інших засобів.

Про це Фактам ICTV повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення кермування напідпитку було рідкістю, то зараз це велика проблема, кажуть у поліції.

– Проблема є, і вона досить велика. За понад рік повномасштабного вторгнення ми маємо 155 тис. зафіксованих фактів кермування у стані сп’яніння. Тобто це з 24 лютого 2022 року до сьогодні, – розповів Олексій Білошицький.

Через кермування у стані сп’яніння відбулося 909 аварій, в яких загинуло 93 особи, ще 1 180 людей були травмовані.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сталося 21 124 ДТП із загиблими та/або травмованими, в яких загинуло 3 158 осіб, ще 26 214 людей травмувалися.

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