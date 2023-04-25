Под Киевом из-за ДТП с участием пяти автомобилей пострадали двое детей
Под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего есть пострадавшие, среди которых — дети.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Пострадавших госпитализировали в больницу: 44-летнюю пассажирку Volvo, 54-летнего водителя Kia, 4-летнего и 5-летнего мальчиков, находившихся в автомобиле Citroen.
— 40-летний водитель Volvo выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с попутным автомобилем Kia. В дальнейшем от удара транспортное средство Volvo совершило столкновение с припаркованной на стоянке легковушкой Chevrolet, по инерции столкнувшейся с транспортным средством Citroen, которое в результате допустило столкновение с авто Honda, — говорится в сообщении.
Полиция Киевщины призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.