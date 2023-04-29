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Юля Захарченко, редакторка стрічки

РФ вдарила по лікарні в Білозерці: одна людина загинула, ще троє поранених

РФ вдарила по лікарні в Білозерці: одна людина загинула, ще троє поранених
Фото: Нацполіція

Російські війська обстріляли Білозерку Херсонської області. Ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, одна людина загинула, ще троє осіб поранені.

В ОВА зазначили, що тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі.

Ще троє осіб дістали поранення – двом людям медики надали допомогу надали на місці, ще одного чоловіка госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями.

На території місцевої лікарні в одному з відділень повибивало вікна. Водночас пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів спалахнули пожежі, додали у військовій адміністрації.

Війна в Україні, Херсонська область, Херсонщина
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