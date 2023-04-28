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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Суд отправил за решетку на 12 лет трех боевиков террористических организаций “ЛДНР”

СБУ
Фото: Depositphotos

По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведут еще трое боевиков террористических организаций “Л/ДНР”, которые воевали против Сил обороны под Бахмутом.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения они вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

– В рядах агрессора они участвовали в штурме украинских городов на востоке нашего государства. Украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время боевых столкновений в районах Бахмута и Авдеевки, – говорится в сообщении.

По материалам военной контрразведки СБУ суд назначил боевикам по 12 лет тюрьмы.

Суд отправил за решетку на 12 лет трех боевиков террористических организаций “ЛДНР”

Фото: СБУ

Одним из осужденных является наводчик-оператор танка 3 отдельной мотострелковой бригады Беркут с позывным Светляк. Как рассказали в СБУ, он участвовал в боевых действиях против Сил обороны в Донецкой области и обстреливал местные жилые кварталы и энергообъекты.

– В феврале этого года его подразделение перебросили под Новобахмутовку. Впрочем, в начале наступательных действий часть вражеской группы была уничтожена украинскими защитниками, а сам боевик попал в плен, – рассказали следователи.

Также реальный срок заключения получил стрелок, который еще в 2016 году воевал против сил АТО в составе “народной милиции ЛНР”. После 24 февраля прошлого года он обстреливал населенные пункты на восточном фронте, а в декабре был захвачен в плен недалеко от поселка Спорное Бахмутского района.

Еще один осужденный в мае 2014 года добровольно присоединился к созданному агрессором “министерству обороны ДНР”. По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения он участвовал в штурме Верхнеторецка.

На основании собранных доказательств суд признал боевиков виновными по четырем статьям УКУ:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Напомним, по материалам Службы безопасности в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя СБУ Александра Якименко. Он причастен к организации массовых репрессий против мирных жителей на оккупированной части Херсонской области.

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Источник: СБУ
Військові злочини, ЛДНР, Російська агресія, СБУ, Суд
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