Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Суд відправив за ґрати на 12 років трьох бойовиків терористичних організацій “ЛДНР”

СБУ
Фото: Depositphotos

За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведуть ще троє бойовиків терористичних організацій “Л/ДНР”, які воювали проти Сил оборони під Бахмутом.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

– У лавах агресора вони брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави. Українські оборонці взяли зловмисників у полон під час бойових зіткнень у районах Бахмута й Авдіївки, – йдеться у повідомленні.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд призначив бойовикам по 12 років тюрми.

Суд відправив за ґрати на 12 років трьох бойовиків терористичних організацій “ЛДНР”

Фото: СБУ

Одним із засуджених є навідник-оператор танка 3 окремої мотострілецької бригади Беркут із позивним Светляк. Як розповіли в СБУ, він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Донеччині та обстрілював місцеві житлові квартали та енергооб’єкти.

– У лютому цього року його підрозділ перекинули під Новобахмутівку. Проте на початку наступальних дій частина ворожої групи була знищена українськими захисниками, а сам бойовик потрапив у полон, – розповіли слідчі. 

Також реальний термін ув’язнення отримав стрілець, який ще у 2016 році воював проти сил АТО у складі “народної міліції ЛНР”. Після 24 лютого минулого року він обстрілював населені пункти на східному фронті, а в грудні був захоплений у полон неподалік селища Спірне Бахмутського району.

Ще один засуджений у травні 2014 року добровільно приєднався до створеного агресором “міністерства оборони ДНР”. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі Верхньоторецька.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за чотирма статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ​ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);
  • ​ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника СБУ Олександра Якименка. Він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів на окупованій частині Херсонської області.

Читайте також
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
СБУ

Джерело: СБУ
Воєнні злочини, ЛДНР, Російська агресія, СБУ, Суд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На сьогодні відомо про 73 випадки катування та вбивства українських військовополонених – Офіс генпрокурора
шеврон ЗСУ
Західна артилерія 155 калібру не підпускає ворога до позицій ЗСУ – генерал Тарнавський
ЗСУ
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
СБУ
Ракетним ударом по будинку в Умані вбито трьох дітей – ОВА
Удар по будинку в Умані 28 квітня 2023
З дев’ятого по п’ятий поверх всі загинули. Мешканці будинку, в який влучила ракета, розповіли, як усе було
Умань ракетний удар
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь