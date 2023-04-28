Суд відправив за ґрати на 12 років трьох бойовиків терористичних організацій “ЛДНР”

За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведуть ще троє бойовиків терористичних організацій “Л/ДНР”, які воювали проти Сил оборони під Бахмутом.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

– У лавах агресора вони брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави. Українські оборонці взяли зловмисників у полон під час бойових зіткнень у районах Бахмута й Авдіївки, – йдеться у повідомленні.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд призначив бойовикам по 12 років тюрми.

Одним із засуджених є навідник-оператор танка 3 окремої мотострілецької бригади Беркут із позивним Светляк. Як розповіли в СБУ, він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Донеччині та обстрілював місцеві житлові квартали та енергооб’єкти.

– У лютому цього року його підрозділ перекинули під Новобахмутівку. Проте на початку наступальних дій частина ворожої групи була знищена українськими захисниками, а сам бойовик потрапив у полон, – розповіли слідчі.

Також реальний термін ув’язнення отримав стрілець, який ще у 2016 році воював проти сил АТО у складі “народної міліції ЛНР”. Після 24 лютого минулого року він обстрілював населені пункти на східному фронті, а в грудні був захоплений у полон неподалік селища Спірне Бахмутського району.

Ще один засуджений у травні 2014 року добровільно приєднався до створеного агресором “міністерства оборони ДНР”. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі Верхньоторецька.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за чотирма статтями ККУ:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

​ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);

​ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника СБУ Олександра Якименка. Він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів на окупованій частині Херсонської області.

Джерело : СБУ

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