В Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители в чатах Telegram-каналов.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Пользователи пишут, что прозвучало по меньшей мере два взрыва.

Сейчас со стороны властей или военных нет комментариев относительно информации о взрывах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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