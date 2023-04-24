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В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
В Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные жители в чатах Telegram-каналов.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Пользователи пишут, что прозвучало по меньшей мере два взрыва.
Сейчас со стороны властей или военных нет комментариев относительно информации о взрывах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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