Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Илья Нежигай, редактор ленты

В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва

В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
Фото: Pixabay

В Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители в чатах Telegram-каналов.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Пользователи пишут, что прозвучало по меньшей мере два взрыва.

Сейчас со стороны властей или военных нет комментариев относительно информации о взрывах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Тревогу не объявляли: в Херсоне слышны новые взрывы
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва

Взрыв, Донецкая область, Краматорск
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
До войны было 13 тыс. человек: сколько людей остается в прифронтовом Часовом Яру
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
Тревогу не объявляли: в Херсоне слышны новые взрывы
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
Никополь атакован с беспилотников: есть пострадавшие
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
На Авдеевском направлении ВСУ отбили 28 штурмов и уничтожили две роты оккупантов
ЗСУ
Оккупанты ночью обстреляли Славянск. Ракета С-300 попала в частный сектор
обстріл Словʼянська
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
В Краматорске прогремело по меньшей мере два взрыва
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь