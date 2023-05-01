Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі

Російські війська атакували місто Херсон та село Кізомис Білозерської громади. Через обстріли горять приватні будинки, на місцях ударів працюють рятувальники.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, відомо щонайменше про одного постраждалого: 30-річний чоловік отримав поранення руки, його госпіталізували до медичного закладу.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії, а село Кізомис атакували двома керованими авіабомбами.

– Ворог продовжує обстрілювати місто! Залишайтеся в укриттях або скористайтеся правилом двох стін, – наголошують у Херсонській ОВА.

За даними військової адміністрації, армія РФ продовжує завдавати ударів по Херсонській області. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється.

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