Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі

Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі
Фото: Офіс генпрокурора

Російські війська атакували місто Херсон та село Кізомис Білозерської громади. Через обстріли горять приватні будинки, на місцях ударів працюють рятувальники.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, відомо щонайменше про одного постраждалого: 30-річний чоловік отримав поранення руки, його госпіталізували до медичного закладу.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії, а село Кізомис атакували двома керованими авіабомбами.

Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі

Фото: Херсонська обласна прокуратура

– Ворог продовжує обстрілювати місто! Залишайтеся в укриттях або скористайтеся правилом двох стін, – наголошують у Херсонській ОВА.

За даними військової адміністрації, армія РФ продовжує завдавати ударів по Херсонській області. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється.

Читайте також
Ймовірно, атака дронів: у Севастополі лунають вибухи
Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі

Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дуже гучно: у тимчасово окупованому Токмаку лунають вибухи
Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі
Верещук закликала українців виїжджати з ТОТ і відмовлятися від паспортів РФ
Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі
Почали маневрувати: Гуменюк про дії кораблів РФ після вибухів у Севастополі
Наталя Гуменюк
В ПАР пропонують Путіну не їхати на саміт BRICS, щоб уникнути арешту – ЗМІ
Путін і президент ПАР Сиріл Рамафоса
На Миколаївщині закриють доступ до морських пляжів та лісів через мінну загрозу – Кім
Віталій Кім
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (01.05.2023)
Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (01.05.2023)
Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (01.05.2023)
Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (01.05.2023)
Війська РФ атакували Херсон і Кізомис: є поранений, рятувальники гасять пожежі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь