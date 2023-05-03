ДБР відкрило справу щодо начальника Одеського військкомату через хабарі

Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальника Одеського військкомату під час призову військовозобов’язаних. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що за винагороду він давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Нині начальник Одеського обласного територіального центру комплектування відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Досудове розслідування триває.

Крім того, у ДБР повідомили, що перевіряють інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

Посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки обіймає полковник Олег Борисов.

Джерело : ДБР

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