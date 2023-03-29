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На получении взятки в размере $4 тыс.: в Одессе на коррупции разоблачили судью

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
На получении взятки в размере $4 тыс.: в Одессе на коррупции разоблачили судью
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачила в Одессе судью одного из районных судов на коррупции.

По информации пресс-службы СБУ, чиновница организовала схему получения взяток за вынесение “нужных” судебных решений.

Сообщается, что был задокументирован факт, когда судья просила неправомерную выгоду у местного жителя. За деньги взяточница “гарантировала” гражданину положительное решение по судебному делу по долговым обязательствам.

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Правоохранители задокументировали факт получения судьей первой части взятки в размере $4 тыс.

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщении судье о подозрении.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В начале марта в Одессе по подозрению в получении взятки задержали Игоря Ткачука, заместителя руководителя ОВА Одесской области.

А еще раньше, в январе, СБУ задержала экс-заместителя Марченко Олега Муратова. Это произошло в здании ОВА во время получения части взятки в размере $27 тыс.

Источник: СБУ
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