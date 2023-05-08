В Киеве прогремел взрыв без воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину
В Киеве прогремели звуки взрывов, однако не объявлен сигнал воздушной тревоги. В областной военной администрации объяснили, что происходит.
По данным ОВА, в Вышгородском районе может быть шумно из-за уничтожения взрывоопасных предметов.
— Внимание! Сегодня, 8 мая, в одной из громад района подразделения ГСЧС проведут ликвидацию взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие — работы плановые, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что сейчас звучит сигнал воздушной тревоги в Луганской области и временно оккупированном Крыму.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая