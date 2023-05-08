Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Происшествия
Проверено
Юля Захарченко, редактор ленты

В Киеве прогремел взрыв без воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину

вибух
Фото: Pixabay

В Киеве прогремели звуки взрывов, однако не объявлен сигнал воздушной тревоги. В областной военной администрации объяснили, что происходит.

По данным ОВА, в Вышгородском районе может быть шумно из-за уничтожения взрывоопасных предметов.

— Внимание! Сегодня, 8 мая, в одной из громад района подразделения ГСЧС проведут ликвидацию взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие — работы плановые, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас звучит сигнал воздушной тревоги в Луганской области и временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Киеве 8 мая 2023 — что известно о взрывах в Киеве

Читайте также
Атака дронов на Киев: пострадали пять человек, поврежден жилой дом
В Киеве прогремел взрыв без воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину

Война в Украине, Взрыв, Київ, Киевская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Опасный путь: Подоляк предположил, что Крым может лишиться автономии после деоккупации
Михайло Подоляк
Ограничение проезда и осмотр авто: СБУ 9 мая проведет контрдиверсионные мероприятия в Харькове
В Киеве прогремел взрыв без воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину
Какие военные преступления РФ больше всего запомнились украинцам
В Киеве прогремел взрыв без воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину
Контрнаступление уже началось? Что известно о планах ВСУ и как россияне готовятся к своему провалу
військові ЗСУ
Пригожин – просто бренд: кто на самом деле руководит наемниками ЧВК Вагнера
В Киеве прогремел взрыв без воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину
Видео
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город

Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.

Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
В Киеве прогремел взрыв без воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
В Киеве прогремел взрыв без воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
В Киеве прогремел взрыв без воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
В Киеве прогремел взрыв без воздушной тревоги: в ОВА объяснили причину
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь