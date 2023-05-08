У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину
У Києві прогриміли звуки вибухів, проте не оголошено сигналу повітряної тривоги. В обласній військовій адміністрації пояснили, що відбувається.
За даними ОВА, у Вишгородському районі може бути гучно через знищення вибухонебезпечних предметів.
– Увага! Сьогодні, 8 травня, в одній із громад району підрозділи ДСНС проведуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій – роботи планові, – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що наразі лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській області й тимчасово окупованому Криму.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька