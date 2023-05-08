Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Надзвичайні події
Перевірено
Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину

вибух
Фото: Pixabay

У Києві прогриміли звуки вибухів, проте не оголошено сигналу повітряної тривоги. В обласній військовій адміністрації пояснили, що відбувається.

За даними ОВА, у Вишгородському районі може бути гучно через знищення вибухонебезпечних предметів.

– Увага! Сьогодні, 8 травня, в одній із громад району підрозділи ДСНС проведуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій – роботи планові, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що наразі лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській області й тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Києві 8 травня 2023 – що відомо про вибухи в Києві

Читайте також
Атака дронів на Київ: постраждали п’ятеро людей, пошкоджено житловий будинок
У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину

Війна в Україні, Вибух, Київ, Київська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ. У Пекіні відреагували
Ван Веньбінь - речник МЗС Китаю
Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29 – Блащак
У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину
Ланцет і Zala: на Херсонщині сили ППО знищили три російських безпілотники
БпЛА Ланцет
Бахмут, Азовсталь і затоплення крейсера Москва: які воєнні події найбільше вразили українців
Бахмут
Небезпечний шлях: Подоляк припустив, що Крим може позбутися автономії після деокупації
Михайло Подоляк
Відео
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто

Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.

Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (08.05.2023)
У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги: в ОВА пояснили причину
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь