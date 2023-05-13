У Львові чутно вибухи – область атакують Шахедами

Про звуки вибухів у Львові повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. У соцмережах мешканці Львова також пишуть про вибух, але офіційної інформації поки нема.

Оновлено 05.30. За даними депутата Зінкевича, область атакують Шахедами.

Оновлено 05.03. На Львівщині повітряної тривоги не оголошували, але вона є у сусідніх областях.

Цієї ночі держава-агресор знов здійнила масовану атаку дронами на Україну. Звуки вибухів вночі чули мешканці Києва та області, під обстрілом був Миколаїв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

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