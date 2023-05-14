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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки

В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки
Фото: ГСЧС

В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия ночной ракетной атаки.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины.

Предварительно произошло попадание обломков крылатой ракеты в складские помещения, что привело к пожару. В местах падения зафиксировано 2 очага горения.

– На месте происшествия работают силы и средства ГСЧС. Всего для тушения пожаров привлечено 18 единиц техники и 80 человек личного состава, – говорится в сообщении

В результате происшествия травмированы 2 человека. Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь.

В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки
Фото: ДСНС
В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки
Фото: ДСНС
В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки
Фото: ДСНС
В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки
Фото: ДСНС
В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки
Фото: ДСНС
В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки
В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки
В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки
В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки
В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки

– В 01.52 часов локализован пожар первого очага, а в 02.28 часов — пожар второго. Сейчас ликвидация пожара продолжается, – рассказали в ГСЧС.

Около 5 часов утра 14 мая город был второй раз атакован врагом. В результате взрывов, вероятно от обломков ракеты, были повреждены гражданские здания и автомобили. Пока нет информации о пострадавших.

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В Тернополе спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки

Источник: ГСЧС
ДСНС, Ракетные удары России, Російська агресія, Тернопіль
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