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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки

У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки
Фото: ДСНС

У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічної ракетної атаки. 

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України.

Попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, що призвело до пожежі. У місцях падіння зафіксовано 2 осередки горіння.

– На місці події працюють сили та засоби ДСНС. Загалом для гасіння пожеж залучено 18 одиниць техніки та 80 осіб особового складу, – йдеться у повідомленні 

В результаті події травмувалися 2 особи. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога.

У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки
Фото: ДСНС
У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки
Фото: ДСНС
У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки
Фото: ДСНС
У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки
Фото: ДСНС
У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки
Фото: ДСНС
У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки
У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки
У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки
У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки
У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки

– О 01.52 годині локалізована пожежа першого осередку, а о 02.28 годині — пожежа другого. Наразі, ліквідація пожежі триває, – розповіли у ДСНС. 

Близько о 5 годині ранку 14 травня місто було вдруге атаковано ворогом. В результаті вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих.

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У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки

Джерело: ДСНС
ДСНС, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Тернопіль
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