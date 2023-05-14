У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки

У Тернополі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічної ракетної атаки.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України.

Попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, що призвело до пожежі. У місцях падіння зафіксовано 2 осередки горіння.

– На місці події працюють сили та засоби ДСНС. Загалом для гасіння пожеж залучено 18 одиниць техніки та 80 осіб особового складу, – йдеться у повідомленні

В результаті події травмувалися 2 особи. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога.

– О 01.52 годині локалізована пожежа першого осередку, а о 02.28 годині — пожежа другого. Наразі, ліквідація пожежі триває, – розповіли у ДСНС.



Близько о 5 годині ранку 14 травня місто було вдруге атаковано ворогом. В результаті вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих.

Джерело : ДСНС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.