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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ. У Запоріжжі СБУ затримала агента Кремля

СБУ
Фото: СБУ

У Запоріжжі Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію.

– На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону, – йдеться у повідомленні. 

Як з’ясували слідчі, найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області.

Для збору інформації він об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював фільмування за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона.

За кожне виконане завдання йому гарантували грошову винагороду у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

СБУ

Фото: СБУ

Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

– У поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах ВКонтакте та Одноклассники. Подальша комунікація з агресором проходила у месенджерах, – розповіли в СБУ. 

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Запоріжжя, Російська агресія, СБУ, ФСБ
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