Шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ. У Запоріжжі СБУ затримала агента Кремля
У Запоріжжі Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію.
– На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону, – йдеться у повідомленні.
Як з’ясували слідчі, найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку.
Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області.
Для збору інформації він об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював фільмування за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона.
За кожне виконане завдання йому гарантували грошову винагороду у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.
Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.
– У поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах ВКонтакте та Одноклассники. Подальша комунікація з агресором проходила у месенджерах, – розповіли в СБУ.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з російською спецслужбою.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.