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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

СБУ установила командира артполка РФ, который приказал обстрелять жилые кварталы Херсона

СБУ встановила командира артполку рф, який віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсона
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины установила командира артполка РФ, который отдал приказ на обстрел жилых кварталов Херсона.

Им оказался подполковник Дмитрий Жарких — командир 8-го отдельного артиллерийского полка 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота РФ.

— 24 декабря 2022 года оккупант отдал приказ на огневой удар по центральной части Херсона из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град, которые базировались на левом берегу реки Днепр. Тогда рашисты попали в жилые дома, магазины, больницу и пункт выдачи гуманитарной помощи в центральной части областного центра.

В результате вражеского обстрела погибли 11 мирных жителей, еще 64 — получили ранения. Большинство из пострадавших — женщины и пожилые люди.

Вскоре после этого Жарких пригласили в Кремль, где его отметили за террор против гражданского населения Украины.

— По данным следствия, военный преступник еще в 2014 году принимал активное участие в захвате Крыма. Впоследствии его полк начал дислоцироваться на временно оккупированной территории украинского полуострова. После начала полномасштабного вторжения подчиненные фигуранту подразделения были задействованы на южном фронте, — сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Херсон
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