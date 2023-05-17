СБУ установила командира артполка РФ, который приказал обстрелять жилые кварталы Херсона
Служба безопасности Украины установила командира артполка РФ, который отдал приказ на обстрел жилых кварталов Херсона.
Им оказался подполковник Дмитрий Жарких — командир 8-го отдельного артиллерийского полка 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота РФ.
— 24 декабря 2022 года оккупант отдал приказ на огневой удар по центральной части Херсона из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град, которые базировались на левом берегу реки Днепр. Тогда рашисты попали в жилые дома, магазины, больницу и пункт выдачи гуманитарной помощи в центральной части областного центра.
В результате вражеского обстрела погибли 11 мирных жителей, еще 64 — получили ранения. Большинство из пострадавших — женщины и пожилые люди.
Вскоре после этого Жарких пригласили в Кремль, где его отметили за террор против гражданского населения Украины.
— По данным следствия, военный преступник еще в 2014 году принимал активное участие в захвате Крыма. Впоследствии его полк начал дислоцироваться на временно оккупированной территории украинского полуострова. После начала полномасштабного вторжения подчиненные фигуранту подразделения были задействованы на южном фронте, — сообщили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.
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