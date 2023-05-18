Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Харькове вскоре после объявления тревоги раздались взрывы
В Харькове прогремели мощные взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.
По данным местных Telegram-каналов, вероятно, российские войска атаковали Харьков из зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия С-300, однако информация требует подтверждения.
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