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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Харькове вскоре после объявления тревоги раздались взрывы

Вибух
Фото: Pexels

В Харькове прогремели мощные взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.

По данным местных Telegram-каналов, вероятно, российские войска атаковали Харьков из зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия С-300, однако информация требует подтверждения.

Взрывы в Харькове 18 мая 2023 — что известно о взрывах в Харькове

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В Харькове вскоре после объявления тревоги раздались взрывы

Война в Украине, Взрыв, Харьков, Харьковская область
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