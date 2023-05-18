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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Харкові невдовзі після оголошення тривоги пролунали вибухи

Вибух
Фото: Pexels

У Харкові прогриміли потужні вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За даними місцевих Telegram-каналів, ймовірно, російські війська атакували Харків з зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії С-300, проте інформація потребує підтвердження.

Вибухи в Харкові 18 травня 2023 – що відомо про вибухи в Харкові

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У Харкові невдовзі після оголошення тривоги пролунали вибухи

Війна в Україні, Вибух, Харків, Харківська область
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