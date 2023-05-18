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У Харкові невдовзі після оголошення тривоги пролунали вибухи
У Харкові прогриміли потужні вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги.
За даними місцевих Telegram-каналів, ймовірно, російські війська атакували Харків з зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії С-300, проте інформація потребує підтвердження.
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