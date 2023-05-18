В Киеве на Позняках упали обломки сбитой ракеты
Сегодня ночью, 18 мая, российские оккупанты снова попытались атаковать Киев ракетами. Однако наши силы противовоздушной обороны удачно уничтожили все цели.
Временно исполняющий обязанности главы Дарницкого района в Киеве Николай Калашник сообщил, что, к сожалению, обломки сбитой ракеты упали на Позняках.
По его словам, осколками сбитых ракет поврежден автомобиль в гаражном кооперативе на Позняках. Произошло возгорание.
Кроме того, взрывной волной выбиты окна квартир в Бортничах.
Информация о пострадавших не поступала.
По информации главы КМВА Сергея Попко, ночью российский враг атаковал столицу Украины со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно — крылатыми ракетами типа Х-101/555.
Кроме того, после запуска ракет, россияне запустили над Киевом свои разведывательные дроны.
Фото: Николай Калашник