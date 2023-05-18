У Києві на Позняках впали уламки збитої ракети
Сьогодні вночі, 18 травня, російські окупанти знову спробували атакувати Київ ракетами. Проте наші сили протиповітряної оборони вдало знищили всі цілі.
Тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницького району в Києві Микола Калашник повідомив, що, на жаль, уламки збитої ракети впали на Позняках.
За його словами, залишками збитих ракет пошкоджено автівку у гаражному кооперативі на Позняках. Сталося загоряння.
Крім того, вибуховою хвилею вибито вікна квартир у Бортничах.
Інформація про постраждалих не надходила.
За інформацією керівника КМВА Сергія Попка, вночі російський ворог атакував столицю України зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555.
Крім того, після запуску ракет, росіяни запустили над Києвом свої розвідувальні дрони.
Фото: Микола Калашник