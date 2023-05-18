Валентина Летяк, редакторка стрічки
Вибух на залізниці в Криму: перекинулися п’ять вагонів із зерном, рух заблоковано
У тимчасово окупованому Криму вранці 18 травня внаслідок підриву залізничного полотна поблизу Бахчисарая зійшли з рейок вісім вагонів із зерном, п’ять із яких перекинулися. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь.
Пізніше в мережі з’явилися фото з місця підриву недалеко від станції Чистеньке в Сімферопольському районі.
За попередніми даними, на місці утворилася велика вирва, пошкоджено близько 50 м залізничного полотна, постраждалих немає.
У партизанському русі Атеш прямо не підтверджують причетність до підриву, але зазначили, що певний час окупанти не зможуть забезпечувати своє угруповання військ у Херсонській і Запорізькій областях.
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