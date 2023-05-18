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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вибух на залізниці в Криму: перекинулися п’ять вагонів із зерном, рух заблоковано

вагон
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Криму вранці 18 травня внаслідок підриву залізничного полотна поблизу Бахчисарая зійшли з рейок вісім вагонів із зерном, п’ять із яких перекинулися. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь.

Пізніше в мережі з’явилися фото з місця підриву недалеко від станції Чистеньке в Сімферопольському районі.

За попередніми даними, на місці утворилася велика вирва, пошкоджено близько 50 м залізничного полотна, постраждалих немає.

У партизанському русі Атеш прямо не підтверджують причетність до підриву, але зазначили, що певний час окупанти не зможуть забезпечувати своє угруповання військ у Херсонській і Запорізькій областях.

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Війна в Україні, Вибух, Залізниця, Крим, Партизан
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

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