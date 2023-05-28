У Тальному ховають нацгвардійця Вадима Бондаренка: суддя Тандир на зв’язок не виходив
У Тальному Черкаської області прощаються із 23-річним нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого вночі проти 26 травня на блокпосту в Києві збив голова Макарівського райсуду Олексій Тандир.
Люди утворили живий коридор до хати загиблого, щоб зустріти труну з тілом.
Попрощатися з сином із фронту приїхав батько Вадима.
Мати нацгвардійця, передає з місця події кореспондентка Вікторія Прокопчук, постійно плаче.
– Дитина була дуже спокійна, слухняна, – говорить згорьована мати Олена.
Однокласниця в коментарі для телемарафону Єдині новини, зауважила, що Вадим був чудовою людиною, завжди життєрадісним, неконфліктним.
– Дитина нічого поганого нікому не зробила, а їй зробили. Як тій матері пережити це? – говорить крізь сльози ще одна жителька Тального.
Суддя Олексій Тандир, розповідають батьки Вадима Бондаренка, вибачення в них не просив і жодним чином не намагався з ними зв’язатись.
У Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей – двоє старших дітей – від першого шлюбу дружини.
Спільній доньці Вадима та його дружини – два рочки.
Фото: Анна Драгун
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