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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Тальному ховають нацгвардійця Вадима Бондаренка: суддя Тандир на зв’язок не виходив

Прощання із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком

У Тальному Черкаської області прощаються із 23-річним нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого вночі проти 26 травня на блокпосту в Києві збив голова Макарівського райсуду Олексій Тандир.

Люди утворили живий коридор до хати загиблого, щоб зустріти труну з тілом.

Попрощатися з сином із фронту приїхав батько Вадима.

Мати нацгвардійця, передає з місця події кореспондентка Вікторія Прокопчук, постійно плаче.

– Дитина була дуже спокійна, слухняна, – говорить згорьована мати Олена.

Однокласниця в коментарі для телемарафону Єдині новини, зауважила, що Вадим був чудовою людиною, завжди життєрадісним, неконфліктним.

– Дитина нічого поганого нікому не зробила, а їй зробили. Як тій матері пережити це? – говорить крізь сльози ще одна жителька Тального.

Прощання із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком

Фото: Анна Драгун

Суддя Олексій Тандир, розповідають батьки Вадима Бондаренка, вибачення в них не просив і жодним чином не намагався з ними зв’язатись.

У Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей – двоє старших дітей – від першого шлюбу дружини.

Спільній доньці Вадима та його дружини – два рочки.

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Фото: Анна Драгун

блокпост, Київ, Смерть, суддя, Черкаська область
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