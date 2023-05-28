У Тальному ховають нацгвардійця Вадима Бондаренка: суддя Тандир на зв’язок не виходив

У Тальному Черкаської області прощаються із 23-річним нацгвардійцем Вадимом Бондаренком, якого вночі проти 26 травня на блокпосту в Києві збив голова Макарівського райсуду Олексій Тандир.

Люди утворили живий коридор до хати загиблого, щоб зустріти труну з тілом.

Попрощатися з сином із фронту приїхав батько Вадима.

Мати нацгвардійця, передає з місця події кореспондентка Вікторія Прокопчук, постійно плаче.

– Дитина була дуже спокійна, слухняна, – говорить згорьована мати Олена.

Однокласниця в коментарі для телемарафону Єдині новини, зауважила, що Вадим був чудовою людиною, завжди життєрадісним, неконфліктним.

– Дитина нічого поганого нікому не зробила, а їй зробили. Як тій матері пережити це? – говорить крізь сльози ще одна жителька Тального.

Суддя Олексій Тандир, розповідають батьки Вадима Бондаренка, вибачення в них не просив і жодним чином не намагався з ними зв’язатись.

У Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей – двоє старших дітей – від першого шлюбу дружини.

Спільній доньці Вадима та його дружини – два рочки.

Фото: Анна Драгун

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.