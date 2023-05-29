Нова ракетна атака на Київщину: в одному з районів зруйновано господарчу будівлю
В одному із районів Київської області внаслідок ракетної атаки пошкоджено господарський будинок.
Про це повідомив Андрій Нєбитов, голова поліції Київщини.
За його словами, через удар будівля загорілася. На місці працюють поліція та екстрені служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
Потерпілих немає.
Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що вдень 29 травня російська армія, ймовірно, запустила по столиці балістичні ракети Іскандер-М.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко