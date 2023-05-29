Поскольку почти сразу после объявления тревоги днем 29 мая в Киеве прогремели взрывы, есть большая вероятность, что РФ нанесла удар по столице баллистическими ракетами Искандер-М.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— Есть работа противовоздушной обороны. Видимо, на Киевщине уже не только видят, но и слышат… Поэтому надо быть в укрытиях. Почти сразу после объявления тревоги враг нанес первые удары. Это говорит о том, что были применены ракеты, которые летят по баллистической траектории, то есть, прилетают довольно быстро, — подчеркнул он.

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Игнат напомнил, что Искандеры есть разных модификаций, и сегодня РФ, вероятно, запустила именно Искандер-М — баллистические ракеты, а есть Искандер-К — крылатые.

— Какой тип вооружения был применен, сообщим позже, когда будут подведены итоги боевой работы. Есть вероятность применения также ракет С-300 и С-400 с баллистической траекторией, — добавил спикер Воздушных сил.

Днем 29 мая РФ в очередной раз нанесла ракетный удар по Киеву . Обломки сбитых нашей ПВО ракет упали в нескольких районах столицы.

В частности, из-за падения обломков вспыхнула крыша двухэтажного здания в Подольском районе. Пожар уже локализован, однако есть один раненый.

В Оболонском районе обломки упали на проезжую часть дороги, их также потушили.

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