Взрывы на Черниговщине – работа ПВО
В Черниговской области работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Оперативное командование Север.
— На Черниговщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги, — говорится в сообщении.
Ранее мониторинговые группы сообщали о движении ракет в сторону Киева именно со стороны Черниговской области.
После ночной ракетной атаки в Киеве 29 мая снова раздались взрывы — это работа ПВО по российским ракетам.
По предварительным данным, обломки сбитых ракет упали в Подольском районе, а также на проезжую часть в Оболонском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко