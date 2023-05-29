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Валентина Летяк, редактор ленты

Взрывы на Черниговщине – работа ПВО

Взрывы на Черниговщине – работа ПВО
Фото: Минобороны

В Черниговской области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

— На Черниговщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги, — говорится в сообщении.

Ранее мониторинговые группы сообщали о движении ракет в сторону Киева именно со стороны Черниговской области.

После ночной ракетной атаки в Киеве 29 мая снова раздались взрывы — это работа ПВО по российским ракетам.

По предварительным данным, обломки сбитых ракет упали в Подольском районе, а также на проезжую часть в Оболонском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Война в Украине, Ракетные удары России, Черниговская область
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Артур Свинаренко
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